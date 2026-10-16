Centro de Apoio a Pacientes Oncológicos distribui 400 kits de autocuidado para mulheres - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Centro de Apoio a Pacientes Oncológicos distribui 400 kits de autocuidado para mulheresDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/10/2026 20:37

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“Durante tratamentos como radioterapia e quimioterapia, a pele pode apresentar ressecamento, irritação e outras alterações que exigem cuidados específicos e que, sabemos, têm um custo elevado para a maioria dos pacientes. Os conjuntos reúnem produtos específicos para os cuidados com a pele, incluindo cremes dermatológicos e produtos à base de ureia, utilizados conforme orientação dos profissionais que acompanham cada paciente”, comentou Mônica Torres, coordenadora do Centro de Apoio.A iniciativa do C.A.P.O. evidencia aspectos que vão além do autocuidado para os pacientes oncológicos de Saquarema na tentativa de contribuir para que as pacientes tenham acesso a itens necessários para sua rotina, sem que essa despesa represente mais um obstáculo durante o tratamento, além de trabalhar a autoestima em um momento marcado por transformações físicas e emocionais.“Nossa agenda do Outubro Rosa tem o intuito de mostrar que o cuidado está em cada gesto, desde o acolhimento dessa mulher, até o empoderamento dela neste momento desafiador que é o tratamento. Aqui sempre dizemos que a doença chega no corpo, mas não pode chegar na mente”, afirmou Marcia Azeredo, Secretária da Mulher.Durante o evento de entrega dos kits, lições de superação e positividade tomaram conta do espaço. Relatos como o de Crenilza Sabino, de 50 anos, mostram o impacto das ações do C.A.P.O na vida das pessoas em tratamento. “Descobri o meu Câncer de Mama aos 45 anos e realmente foi um divisor de águas na minha vida. Sempre fiz autoexame e percebi um incômodo por conta de um nódulo que não era normal. Do exame, ao diagnóstico e tratamento, tudo foi muito rápido. Já tive alta da medicação e agora estou na fase de reconstrução da mama. Naquela época, eu só pensava na cura, meu filho tinha apenas 09 anos e ele foi a razão da minha luta. No C.A.P.O eu encontrei o acolhimento que eu precisava e a força para superar todas as dificuldades junto com outras mulheres que estavam passando pelas mesmas coisas que eu, formamos uma rede de apoio muito bonita, uma verdadeira família”, relatou a professora, moradora de Bacaxá.Com uma programação intensa e variada que inclui atividades físicas e de bem-estar, além de um Fórum Municipal, a prefeitura de Saquarema vem intensificando as campanhas de prevenção, não somente no mês a ela dedicado, mas também com todo um trabalho integrando outras Secretarias como as de Saúde e Agricultura. Nesta última, a distribuição semanal de cestas nutricionais gratuitas a pacientes oncológicos vem fazendo a diferença na rotina alimentar de quem mais precisa.“Tudo começa na prevenção e conscientização e nós estamos atuando nesse sentido, ampliando a possibilidade de atendimento nas ESFs, acolhendo e orientando as mulheres diagnosticadas e em tratamento num esforço conjunto entre as secretarias”, explicou Lucimar Vidal, Prefeita de Saquarema.No próximo fim de semana, a Secretaria da Mulher prepara mais ações em prol da conscientização e prevenção. No sábado (17), o Dia D do Outubro Rosa, uma parceria entre as Secretarias da Mulher e da Saúde, todas as unidades das ESFs estarão em atendimento das 09h às 12h com encaminhamentos para exames de mamografia, preventivos entre outros; já no domingo, 18, será realizada a quarta edição da Pedalada Outubro Rosa, com concentração às 08h na Secretaria da Mulher, com destino à Praça do Coração.