Centro de Apoio a Pacientes Oncológicos distribui 400 kits de autocuidado para mulheresDivulgação/Prefeitura de Saquarema
“Durante tratamentos como radioterapia e quimioterapia, a pele pode apresentar ressecamento, irritação e outras alterações que exigem cuidados específicos e que, sabemos, têm um custo elevado para a maioria dos pacientes. Os conjuntos reúnem produtos específicos para os cuidados com a pele, incluindo cremes dermatológicos e produtos à base de ureia, utilizados conforme orientação dos profissionais que acompanham cada paciente”, comentou Mônica Torres, coordenadora do Centro de Apoio.
A iniciativa do C.A.P.O. evidencia aspectos que vão além do autocuidado para os pacientes oncológicos de Saquarema na tentativa de contribuir para que as pacientes tenham acesso a itens necessários para sua rotina, sem que essa despesa represente mais um obstáculo durante o tratamento, além de trabalhar a autoestima em um momento marcado por transformações físicas e emocionais.
O cuidado em cada gesto
“Nossa agenda do Outubro Rosa tem o intuito de mostrar que o cuidado está em cada gesto, desde o acolhimento dessa mulher, até o empoderamento dela neste momento desafiador que é o tratamento. Aqui sempre dizemos que a doença chega no corpo, mas não pode chegar na mente”, afirmou Marcia Azeredo, Secretária da Mulher.
Durante o evento de entrega dos kits, lições de superação e positividade tomaram conta do espaço. Relatos como o de Crenilza Sabino, de 50 anos, mostram o impacto das ações do C.A.P.O na vida das pessoas em tratamento. “Descobri o meu Câncer de Mama aos 45 anos e realmente foi um divisor de águas na minha vida. Sempre fiz autoexame e percebi um incômodo por conta de um nódulo que não era normal. Do exame, ao diagnóstico e tratamento, tudo foi muito rápido. Já tive alta da medicação e agora estou na fase de reconstrução da mama. Naquela época, eu só pensava na cura, meu filho tinha apenas 09 anos e ele foi a razão da minha luta. No C.A.P.O eu encontrei o acolhimento que eu precisava e a força para superar todas as dificuldades junto com outras mulheres que estavam passando pelas mesmas coisas que eu, formamos uma rede de apoio muito bonita, uma verdadeira família”, relatou a professora, moradora de Bacaxá.
Com uma programação intensa e variada que inclui atividades físicas e de bem-estar, além de um Fórum Municipal, a prefeitura de Saquarema vem intensificando as campanhas de prevenção, não somente no mês a ela dedicado, mas também com todo um trabalho integrando outras Secretarias como as de Saúde e Agricultura. Nesta última, a distribuição semanal de cestas nutricionais gratuitas a pacientes oncológicos vem fazendo a diferença na rotina alimentar de quem mais precisa.
Esforço conjunto
“Tudo começa na prevenção e conscientização e nós estamos atuando nesse sentido, ampliando a possibilidade de atendimento nas ESFs, acolhendo e orientando as mulheres diagnosticadas e em tratamento num esforço conjunto entre as secretarias”, explicou Lucimar Vidal, Prefeita de Saquarema.
No próximo fim de semana, a Secretaria da Mulher prepara mais ações em prol da conscientização e prevenção. No sábado (17), o Dia D do Outubro Rosa, uma parceria entre as Secretarias da Mulher e da Saúde, todas as unidades das ESFs estarão em atendimento das 09h às 12h com encaminhamentos para exames de mamografia, preventivos entre outros; já no domingo, 18, será realizada a quarta edição da Pedalada Outubro Rosa, com concentração às 08h na Secretaria da Mulher, com destino à Praça do Coração.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.