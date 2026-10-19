Inscrições para a 6ª Mostra de Dança abrem nesta terça-feira (20)Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema inicia inscrições para a 6ª Mostra de Dança
Evento englobará várias modalidades como ballet clássico, jazz e danças moderna, contemporânea, de salão, flamenca, cigana, urbana e gospel
Teatro de Saquarema recebe dois eventos gratuitos no fim de semana
"1ª Edição do CEISTOU" acontecerá na sexta-feira (23), às 18h, e o documentário "Anatomia do Caos" será exibido no sábado (24), às 19h
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Reunião promoveu momentos de capacitação, integração institucional e compartilhamento de experiências de gestão de riscos e desastres
CAPO distribui 400 kits para mulheres em tratamento oncológico
Iniciativa contribui para que as pacientes tenham acesso a itens necessários de autocuidado para sua rotina, além de ajudar na autoestima
Justiça e democracia entram em cena para 250 estudantes em Rio das Ostras
Iniciativa idealizada pelo vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar, e pelo desembargador José Muiños Piñeiro Filho chegou pela primeira vez ao município
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Município foi o único do Rio selecionado para integrar a iniciativa, que reúne 22 cidades brasileiras para apoiar a transformação digital
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