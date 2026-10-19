Inscrições para a 6ª Mostra de Dança abrem nesta terça-feira (20) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Inscrições para a 6ª Mostra de Dança abrem nesta terça-feira (20)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/10/2026 18:01 | Atualizado 19/10/2026 18:16

A Prefeitura de Saquarema , por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, realizará, de 05 a 07 de novembro, a 6ª Mostra de Dança de Saquarema. O evento, não competitivo, será realizado no Centro de Eventos e englobará variadas modalidades de dança, como ballet clássico, jazz e danças moderna, contemporânea, de salão, flamenca, cigana, urbana e gospel.

Com o objetivo de promover o intercâmbio cultural e contribuir com o desenvolvimento de habilidades e competências artísticas dos participantes, a mostra gera cada vez mais visibilidade e oportunidade para artistas e grupos de dança. O evento também busca valorizar a dança e fortalecer a cena cultural do município.

Poderão participar escolas de dança, grupos, companhias, coreógrafos, bailarinos e performers, com trabalhos inéditos ou não, nas seguintes modalidades: Ballet Clássico de Repertório, Ballet Moderno de Repertório, Ballet Clássico Livre, demais coreografias (ballet clássico e neoclássico), Dança Moderna ou Contemporânea, Jazz Dance, Modern Jazz, Sapateado Americano, Danças Urbanas, Folclore, Dança de Salão, Dança Circular Sagrada, Estilo Livre, Dança Gospel, Dança Cigana e Dança do Ventre.

De acordo com a organização do evento, haverá categorias Infantil/Babyclass (5 a 7 anos), Infanto (7 a 11 anos), Juvenil (12 a 16 anos) e Adulto (acima de 17 anos). As formações e duração de cada coreografia poderão ser: Solo (até 3 minutos), Dupla (até 4 minutos), Trio (até 4 minutos), Grupo (mínimo 4 e máximo 30 bailarinos – até 7 minutos). Nas modalidades de Ballet Clássico e Ballet Moderno de Repertório será respeitado o tempo de duração da obra no caso de pas de deux completos.

Estímulo à diversidade

“Queremos, mais uma vez, reunir dezenas de academias e grupos de dança de nossa cidade e de outros municípios. Serão 3 dias desse evento que estimula a diversidade, encorajando o crescimento artístico dos jovens de nossa cidade”, informou a Subsecretária Municipal de Cultura, Fernanda Braga.

As demais regras e o regulamento completo estão disponíveis no link de inscrição e na página da Cultura, no site da Prefeitura.