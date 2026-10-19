Teatro Mário Lago terá dois eventos gratuitos na sexta-feira (23) e no sábado (24) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago terá dois eventos gratuitos na sexta-feira (23) e no sábado (24)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/10/2026 18:15

O Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, terá dois eventos com entrada gratuita no final de semana. A “1ª Edição do CEISTOU” acontecerá na sexta-feira (23) e o documentário “Anatomia do Caos”, no sábado (24).

"1ª edição do CEISTOU"

A Confraria dos Escritores Independentes de Saquarema (CEIS) convida para uma noite de arte, criatividade e talentos de Saquarema.

O CEISTOU nasce para ir além do formato tradicional de sarau. Aqui, a palavra encontra outras linguagens e se transformam em música, dança, teatro, cinema, artes plásticas e visuais, performances e muito mais. CEIS é uma entidade sem fins lucrativos que atua na divulgação da produção literária saquaremense.

Com 2 horas de duração, o evento tem classificação indicativa livre e terá início às 18h com entrada gratuita, na sexta-feira, dia 23 de outubro.

A organização é de Maria Clara, Maíra Gomes, Juliana Ferreira, Charles Soares, Vitor Poeta, Mauro Profeta e Leonardo Bruno.

"Anatomia do Caos"

A apresentação de “Anatomia do Caos”, da cineasta Dandara Ferreira, é fruto de parceria entre o Núcleo de Cinema de Saquarema e a Descoloniza Filmes. O documentário faz parte da "Trilogia da Memória", uma campanha de comunicação integrada e idealizada pela Descoloniza Filmes, que propõe uma jornada cinematográfica de conscientização e preservação histórica do país em três "doses" consecutivas nos cinemas. Como a grande "1ª dose de memória" desse projeto, o filme de Dandara Ferreira "Anatomia do Caos" (2026) será exibido no sábado (24), às 19h. Com 2h30 de duração, o documentário tem classificação indicativa de 12 anos e a entrada será gratuita.

Com acesso inédito ao Senado, a diretora Dandara Ferreira acompanha de dentro a trajetória completa da CPI da Covid-19 e transforma esse material exclusivo em um registro cinematográfico de um dos momentos mais marcantes da Pandemia no Brasil.

Sobre a diretora

Dandara Ferreira é diretora e roteirista, formada em Cinema pela FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado) e doutoranda em Comunicação Social pela UnB. Dirigiu a série "O Nome Dela É Gal" (HBO) e realizou curtas-metragens, filmes publicitários e videoclipes de artistas como Fagner ("Tanto Faz"), Ricky Martin feat. Dream Team do Passinho ("Vida") e Vanessa da Mata ("Segue o Som"), entre outros. Em 2023, lançou seu primeiro longa-metragem, "Meu Nome É Gal", no qual atua como diretora e atriz. Em 2025, finalizou o documentário "Vou Tirar Você Desse Lugar", sobre a trajetória e a obra de Odair José, e lançou, em 2026, "Anatomia do Caos", sobre a gestão da pandemia de Covid-19 no Brasil.

Cinemarés

Criado no final de 2025 pelas cineastas Juliana Ferreira e Luana Paschoa, o Cineclube Cinemarés é uma iniciativa do Núcleo de Cinema de Saquarema, dedicada à difusão da produção audiovisual brasileira, latino-americana, africana e asiática. Com foco em obras que estão fora do circuito comercial, as sessões são sempre seguidas por rodas de conversa e debates. Mais do que exibir filmes, o projeto busca estimular o pensamento crítico e formar novas plateias na região.

O Cinemarés atua firmemente na democratização do acesso à cultura, no empoderamento cidadão e na salvaguarda da memória, valorizando as tradições e a identidade local de Saquarema. As exibições são gratuitas e abertas a toda a comunidade, reafirmando o compromisso do Núcleo de Cinema de Saquarema com a descentralização cultural e a formação humana por meio da arte.

Sobre a Descoloniza Filmes

A Descoloniza Filmes nasceu em 2017 com propósito explícito em seu próprio nome. Basicamente, acreditamos que a experiência humana não se resume a conceitos formulados em uma única região do planeta, e, menos ainda, por um único gênero. Consideramos a descolonização do pensamento, propondo novas reflexões, novas linguagens, novas vozes, priorizando obras dirigidas por mulheres e com foco na desregionalização da produção. A Descoloniza Filmes é dirigida por Ibirá Machado, que desde 2010 trabalha com distribuição de cinema independente. Temos o compromisso de fazer da Descoloniza muito mais do que uma distribuidora, mas um ponto de encontro para discussões, com temáticas que contribuam com a reconstrução de uma nova sociedade, uma nova forma de pensar.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.