Saquarema inaugurou a Casa do Autista na terça-feira (20) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema inaugurou a Casa do Autista na terça-feira (20)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/10/2026 20:01

A Prefeitura de Saquarema inaugurou, na noite de terça-feira (20), mais um importante marco para o acolhimento e atenção para pessoas neurodivergentes. Com expectativa de 8 mil atendimentos mensais, o Centro Municipal de Inclusão e Desenvolvimento para Pessoas com TEA (CMIDT) – Casa do Autista, foi concebido para oferecer atendimento multidisciplinar, atividades voltadas ao desenvolvimento de habilidades e suporte às famílias, com ações nas áreas de saúde, educação, inclusão social e autonomia, uma estrutura que pretende tornar-se referência não somente para o Estado do Rio de Janeiro, mas para todo o país.

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A proposta parte da necessidade de organizar serviços específicos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), respeitando as características e necessidades individuais. O centro, que conta com 17 consultórios e espaços multissensoriais, foi planejado para atender crianças, adolescentes, jovens e adultos, com intervenções definidas a partir de avaliações profissionais e das demandas de cada pessoa. A proposta parte da necessidade de organizar serviços específicos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), respeitando as características e necessidades individuais. O centro, que conta com 17 consultórios e espaços multissensoriais, foi planejado para atender crianças, adolescentes, jovens e adultos, com intervenções definidas a partir de avaliações profissionais e das demandas de cada pessoa.

Em prol da autonomia



“Este é mais um grande passo que estamos dando para que possamos atender de forma qualitativa essas pessoas e seus familiares, impulsionando seus interesses e trabalhando com profissionais de ponta para atender as necessidades de cada um. A Casa do Autista, será um espaço que vai além de atendimento médico, é um lugar para que se desenvolvam habilidades e onde esperamos que os usuários tenham cada vez mais autonomia”, explicou a Prefeita Lucimar Vidal.



Entre as atividades previstas estão estimulação sensorial, musicoterapia, práticas esportivas e oficinas de habilidades sociais e da vida cotidiana. O planejamento também contempla espaços como jardim sensorial e sala multissensorial, além de atividades para preparar os usuários para situações do cotidiano, com foco na autonomia e na participação social.



“O projeto prevê uma equipe multidisciplinar com profissionais de áreas como neurologia, psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicopedagogia, nutrição, assistência social e educação física, entre outras especialidades. A atuação integrada tem como objetivo trabalhar aspectos da comunicação, coordenação motora, aprendizagem, autocuidado e interação social”, informou João Alberto, Secretário de Saúde.



Atendimento educacional especializado



Outro pilar do CMIDT é o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que funcionará nas salas de recursos multifuncionais do centro, no contraturno escolar. O serviço é voltado a estudantes com TEA matriculados na rede pública municipal — da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).



“O AEE utiliza tecnologia assistiva, comunicação alternativa, recursos pedagógicos adaptados e estratégias de acessibilidade. O ingresso ocorre por meio de encaminhamento da equipe técnica e avaliação pedagógica, mantendo diálogo permanente entre os especialistas do centro, as unidades escolares e os responsáveis”, destacou a Secretária de Educação, Patrícia Oliveira.



Suporte às famílias e inclusão social



O projeto contempla ainda oficinas, orientações e grupos de apoio para familiares, com o objetivo de oferecer informações sobre o TEA e favorecer a continuidade das estratégias de cuidado no ambiente doméstico. A capacitação dos profissionais da rede municipal de ensino também está entre as ações previstas.



“A criação de um espaço dedicado às pessoas autistas sem que haja limite de idade, considera que o espectro apresenta diferentes características e necessidades de apoio. Por isso, o atendimento individualizado é importante para identificar potencialidades, estabelecer objetivos compatíveis com cada perfil e acompanhar a evolução ao longo do tempo”, pontuou Ana Paula Duarte, Subsecretária de Saúde.



Durante a inauguração, familiares e usuários já atendidos no Centro de Reabilitação do município puderam visitar as instalações. Jessica de Oliveira, 30 anos, professora, trabalha com inclusão e há dois anos recebeu a confirmação sobre o TEA. Desde então, ressalta as transformações que aconteceram em sua vida após o laudo.



“É muito importante ter um espaço como este , digo enquanto profissional e autista, porque não é uma luta minha, mas de toda uma comunidade. Para nós, representa uma vitória, oportunidades que eu não tive quando criança, e a sensibilidade de pensar em toda a comunidade, desde as crianças até nós, adultos. Muitas pessoas não entendem a razão de buscar um diagnóstico, mesmo de forma tardia, porque isso faz toda a diferença para que a gente se entenda como pessoa e qual o lugar que podemos ocupar no mundo. A Casa do Autista vai ser fundamental para isso”, comentou a professora.



Neste primeiro momento, serão atendidos os usuários já cadastrados nas atividades que ocorrem no Centro de Reabilitação, os quais serão encaminhados para o espaço a fim de continuar e ampliar as terapias já realizadas. O Centro funcionará das 8h às 17h de segunda a sexta-feira, na Avenida Saquarema, nº 1.080, no bairro Porto Novo.