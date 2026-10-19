Saquarema é considerada o "Maracanã do Surfe" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema é considerada o "Maracanã do Surfe"Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/10/2026 22:15 | Atualizado 19/10/2026 22:19

Com praias paradisíacas, lagoas e ondas que atraem surfistas e turistas de diferentes países, Saquarema é um dos principais destinos de turismo esportivo do Estado do Rio de Janeiro. Conhecida como o “Maracanã do Surfe”, a cidade da Região dos Lagos tem aproximadamente 95 mil habitantes e ocupa uma área de mais de 350 quilômetros quadrados, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além da fama conquistada com as competições internacionais de surfe, o município reúne atrativos naturais, patrimônio histórico e eventos que movimentam o turismo e a economia ao longo do ano.



A Praia de Itaúna é o principal símbolo dessa vocação esportiva, mas não é a única atração do litoral saquaremense. Praias como da Vila, Prainha, Gravatá, Boqueirão, Jaconé e Vilatur, além das lagoas que integram a paisagem local, ampliam as opções para moradores e visitantes. O município também investe na valorização ambiental e na realização de grandes eventos, consolidando a combinação entre esporte, lazer e turismo sustentável.

Por que Saquarema é considerada o Maracanã do Surfe?

O apelido de “Maracanã do Surfe” é devido à Praia de Itaúna, conhecida pelas ondas fortes e consistentes, que favorecem a prática da modalidade esportiva e a realização de competições de alto nível. A praia se tornou uma referência para surfistas brasileiros e estrangeiros e passou a integrar o calendário internacional do esporte.



A comparação com o estádio do Maracanã faz referência à importância de Itaúna como palco de grandes disputas e ponto de encontro de fãs do surfe. Durante os campeonatos, a cidade recebe atletas, equipes técnicas, profissionais da imprensa e turistas que acompanham as baterias na areia e pelas transmissões esportivas.



A realização de etapas da World Surf League (WSL), entidade responsável pelo circuito mundial profissional, ampliou a projeção internacional de Saquarema. A parceria com a organização foi renovada até 2028, mantendo o município entre os destinos que recebem a elite mundial da modalidade.

Mundial de Surfe e outros eventos esportivos

Em junho de 2026, Saquarema recebeu mais uma etapa do Championship Tour (CT), principal circuito da World Surf League. A competição foi encerrada no dia 26, após nove dias de disputas e, segundo estimativa da Prefeitura, a cidade recebeu cerca de 400 mil visitantes durante o evento.



O calendário esportivo municipal também inclui competições de outras modalidades. Em março de 2026, a cidade recebeu o Aloha Spirit Festival, evento dedicado aos esportes aquáticos que reuniu atletas profissionais e amadores em disputas de surfe, longboard, canoa havaiana, natação em águas abertas, stand up paddle, apneia, beach tennis e corrida.



Em setembro, a Praia de Itaúna voltou a ser palco de competições com o QS 6.000 International, etapa do circuito classificatório do surfe, acompanhada de atrações culturais e atividades ligadas à sustentabilidade. A programação esportiva do município inclui ainda eventos de vôlei de praia, skate, jiu-jítsu, futevôlei, canoagem e corridas de rua e trilha.

Turismo esportivo movimenta a economia local





O levantamento também apontou a geração de 2.665 empregos diretos e a distribuição de R$ 93 milhões em renda para as famílias da região. Durante os 11 dias de programação de 2025, cerca de 410 mil pessoas passaram pela Praia de Itaúna, e a rede hoteleira de Saquarema e de cidades vizinhas registrou ocupação de 100%, segundo balanço divulgado pelo município.



Os reflexos alcançam hotéis, pousadas, bares, restaurantes, padarias, lojas e prestadores de serviços. Em DIA mostrou que estabelecimentos comerciais continuaram registrando aumento no movimento até nos dias em que as baterias do Mundial foram suspensas. Os relatos de comerciantes indicaram que os visitantes aproveitavam as pausas para circular pelo bairro de Itaúna, consumir e conhecer a região.



Além do Mundial, a Prefeitura aposta em um calendário diversificado de eventos esportivos, culturais e turísticos para reduzir a sazonalidade e atrair visitantes durante os 12 meses do ano. Os grandes eventos esportivos têm impacto direto na economia de Saquarema. Segundo dados de um relatório de impacto econômico elaborado pela consultoria EY, a edição de 2025 do Mundial de Surfe movimentou aproximadamente R$ 179 milhões na economia local e gerou um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 177 milhões para a região.O levantamento também apontou a geração de 2.665 empregos diretos e a distribuição de R$ 93 milhões em renda para as famílias da região. Durante os 11 dias de programação de 2025, cerca de 410 mil pessoas passaram pela Praia de Itaúna, e a rede hoteleira de Saquarema e de cidades vizinhas registrou ocupação de 100%, segundo balanço divulgado pelo município.Os reflexos alcançam hotéis, pousadas, bares, restaurantes, padarias, lojas e prestadores de serviços. Em reportagem publicada em junho de 2026 , omostrou que estabelecimentos comerciais continuaram registrando aumento no movimento até nos dias em que as baterias do Mundial foram suspensas. Os relatos de comerciantes indicaram que os visitantes aproveitavam as pausas para circular pelo bairro de Itaúna, consumir e conhecer a região.Além do Mundial, a Prefeitura aposta em um calendário diversificado de eventos esportivos, culturais e turísticos para reduzir a sazonalidade e atrair visitantes durante os 12 meses do ano.

Quatro praias recebem selo Bandeira Azul





O selo foi concedido a Gravatá pela primeira vez. Já Itaúna recebeu a certificação pela quinta vez consecutiva, enquanto Prainha e Praia da Vila tiveram o reconhecimento renovado pela segunda temporada seguida.



A certificação internacional reconhece praias que atendem a critérios relacionados à qualidade da água, educação ambiental, gestão ambiental, segurança e serviços oferecidos aos frequentadores. A seleção envolve avaliações de júris nacional e internacional.



A conquista reforça o potencial turístico de Saquarema e o compromisso com a preservação dos recursos naturais. Além de atrair visitantes pelas ondas e pelos campeonatos de surfe, o município passa a destacar também o reconhecimento ambiental de diferentes trechos de seu litoral. Saquarema ampliou o reconhecimento ambiental de seu litoral na temporada 2026/2027, com quatro praias aprovadas pelo programa internacional Bandeira Azul . A Praia de Gravatá é a novidade da lista, que também inclui Itaúna, Prainha e Praia da Vila.O selo foi concedido a Gravatá pela primeira vez. Já Itaúna recebeu a certificação pela quinta vez consecutiva, enquanto Prainha e Praia da Vila tiveram o reconhecimento renovado pela segunda temporada seguida.A certificação internacional reconhece praias que atendem a critérios relacionados à qualidade da água, educação ambiental, gestão ambiental, segurança e serviços oferecidos aos frequentadores. A seleção envolve avaliações de júris nacional e internacional.A conquista reforça o potencial turístico de Saquarema e o compromisso com a preservação dos recursos naturais. Além de atrair visitantes pelas ondas e pelos campeonatos de surfe, o município passa a destacar também o reconhecimento ambiental de diferentes trechos de seu litoral.

Praias, lagoas e história completam os atrativos

Além do surfe, Saquarema oferece opções de lazer para diferentes perfis de visitantes. A Praia da Vila fica próxima ao Centro, enquanto a Prainha se destaca pela paisagem aos pés da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré, um dos principais cartões-postais da cidade. Gravatá, Boqueirão, Jaconé e Vilatur também fazem parte do litoral do município.



As lagoas de Saquarema, Jaconé e Jacarepiá ampliam as possibilidades de passeios e contato com a natureza. Já a Igreja Matriz e o Templo do Rock, dedicado à memória do músico Serguei, integram os atrativos culturais.



Com ondas reconhecidas internacionalmente, praias certificadas, paisagens naturais e um calendário de eventos que vai além do surfe, Saquarema fortalece sua posição como destino turístico da Região dos Lagos. O título de “Maracanã do Surfe” representa a projeção esportiva da cidade, enquanto a diversidade de atrações amplia as oportunidades de desenvolvimento para a população e para os negócios locais.