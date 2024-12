Prefeita de Silva Jardim, Maira Figueiredo - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 13/12/2024 15:35

Silva Jardim - A prefeita eleita de Silva Jardim, Maira Figueiredo, e seu vice, Marcos João Soares, junto com os candidatos a vereador eleitos pela coligação, tiveram suas prestações de contas aprovadas pela Justiça Eleitoral.

A decisão da 63ª Zona Eleitoral valida a gestão cuidadosa dos recursos utilizados na campanha, que incluíram fundos públicos e doações privadas.

Segundo o advogado da coligação, Dr. Renato Vasconcellos, o resultado positivo é fruto do trabalho exemplar da equipe de contabilidade e advocacia, que garantiu conformidade com todas as exigências legais. “Esse resultado demonstra o comprometimento da equipe e dos candidatos em conduzir uma campanha ética e transparente, pautada no zelo pelos recursos utilizados”, destacou Vasconcellos.

Ainda durante o período preparatório para as eleições, a prefeita eleita promoveu uma série de treinamentos para orientar candidatos e colaboradores sobre a correta gestão financeira e prestação de contas. As reuniões frequentes e o engajamento de todos os envolvidos contribuíram para o sucesso da campanha.

A sentença ressalta que, apesar das alegações do Ministério Público Eleitoral apontarem irregularidades, os documentos apresentados demonstraram a ausência de falhas e o cumprimento integral das normas eleitorais. Com isso, a Justiça Eleitoral considerou as contas aprovadas, reforçando a legitimidade da coligação e da candidatura.