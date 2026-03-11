O mico-leão-dourado em extinção no planeta, só existe no Rio de Janeiro com muitas unidades do primata na Reserva de Silva Jardim - Foto: Breno Tardin

Publicado 11/03/2026 13:37 | Atualizado 11/03/2026 13:38

Silva Jardim - A Reserva Biológica mais antiga do Brasil completa 52 anos nesta quarta-feira, 11 de março. Conhecida como Rebio de Poço das Antas, a Unidade de Conservação Federal fica no Rio de Janeiro, no município de Silva Jardim, a cerca de 120 km da capital.



Um dos maiores motivos para a celebração deste aniversário é o trabalho contínuo de preservação de oito espécies ameaçadas de extinção, realizado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, por intermédio de seu Núcleo de Gestão Integrada Mico-leão-dourado.

"Continuar cuidando da natureza com as pessoas, dialogar e trocar experiências com as comunidades do entorno, preservar as árvores nativas, ampliar o plantio de espécies da Mata Atlântica, coibir o tráfico de animais e a caça, promover visitação com objetivos educacionais são algumas das nossas conquistas e desafios", ressaltou a chefe do NGI, Gisela Carvalho.

A Rebio Poço das Antas possui mais de 5 mil hectares e surgiu a partir do trabalho do primatólogo Adelmar Coimbra Filho, junto com o ambientalista Alceo Magnanini, para salvar uma espécie símbolo da mata atlântica, o mico-leão-dourado, que ainda se encontra ameaçado de extinção e só existe no Rio de Janeiro.

Em 1974, quando a Reserva de Poço das Antas foi criada, havia pouco mais de 200 micos-leões-dourados; atualmente, são quase cinco mil vivendo soltos na natureza, devido ao trabalho dos servidores do ICMBio e parceiros que atuam em prol da biodiversidade.



Localizada dentro do território da Área de Proteção Ambiental da Bacia do rio São João, que também é gerenciada pelo Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio, a Reserva Biológica de Poço das Antas é habitat da preguiça de coleira, da borboleta-da-praia e outras espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção. É também a maior área remanescente de Mata Atlântica de Baixada do Rio de Janeiro. Nela existem mais de 365 espécies de flora.