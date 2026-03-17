Homem preso por porte ilegal de arma de fogoFoto: Reprodução TVM Brasil
Homem foge da Polícia e é preso por porte ilegal de arma de fogo em Silva Jardim
Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir utilizando uma bicicleta, mas perdeu o controle e colidiu contra um veículo estacionado na via
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