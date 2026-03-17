Homem preso por porte ilegal de arma de fogoFoto: Reprodução TVM Brasil

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Fabiano Medina
Silva Jardim - Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (17) por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Reginópolis.
Segundo informações, policiais militares 35º BPM foram até o bairro após receberem denúncias sobre a atuação do tráfico de drogas na localidade. Durante o patrulhamento, os agentes localizaram um elemento suspeito, conhecido na região pelo apelido de “Chuck”.
Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir utilizando uma bicicleta, mas perdeu o controle e colidiu contra um veículo estacionado na via.
Após a abordagem, os policiais encontraram com ele um revólver calibre .38, da marca Taurus, além de seis munições intactas e um aparelho celular.
O meliante sofreu ferimentos em decorrência da colisão e foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento, na  Rua Padre Antônio, também em Reginópolis.
Após atendimento médico, ele foi preso e levado para a 120ª DP (Silva Jardim), onde o caso foi registrado, o homem permaneceu à disposição da Justiça.
O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.