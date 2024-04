Vacinação é considerada a melhor maneira de proteção contra determinadas doenças - Foto Walterson Rosa/MS

Publicado 04/04/2024 20:42 | Atualizado 04/04/2024 21:01

Santa Maria Madalena – O Ministério da Saúde (MS) orienta que vacinação é a melhor maneira de proteção contra doenças imunopreveníveis. E o governo de Santa Maria Madalena, na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, é um dos que demonstram seguir.

Por meio da Secretaria de Saúde, o município está divulgando, no portal oficial da prefeitura, a atualização do calendário de vacinação para o mês de abril. E orienta que para ser imunizado são necessários documento de identificação, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e Caderneta de Vacinação.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom), há possibilidade de haver alterações na execução, pelo MS, dependendo do abastecimento de novas doses da vacina nas quantidades necessárias, o que poderá ser esclarecido em uma das unidades de saúde.

O MS assegura que as vacinas disponibilizadas no SUS são seguras e de vital importância para proteção contra algumas doenças graves e muitas vezes fatais. “A política de vacinação é responsabilidade do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que disponibiliza gratuitamente no SUS 32 vacinas, 13 soros e quatro imunoglobulinas”, resume.