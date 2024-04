Patrolamento de estreadas vicinais é uma das ações realizadas pelo governo municipal - Foto Ascom/Divulgação

Patrolamento de estreadas vicinais é uma das ações realizadas pelo governo municipal Foto Ascom/Divulgação

Publicado 22/04/2024 22:30 | Atualizado 22/04/2024 22:39

Santa Maria Madalena – Mobilidade, segurança e qualidade de vida para os moradores, tanto na sede quanto no interior estão entre as prioridades do governo de Santa Maria Madalena, anunciadas desde o início. Faltando cerca de seis meses para encerrar o mandato, o prefeito Nilson José Perdomo Costa está intensificando as ações.

Moradores questionam que são medidas que já deveriam ter sido tomadas há mais tempo, principalmente para evitar os problemas que ocorrem nos sistemas de drenagem das águas pluviais que desencadeam alagamentos constantemente em vários pontos do município, em períodos de chuvas fortes.

Outro questionamento é quanto à qualidade das obras. Como exemplo citam que no ano passado, várias ruas foram calçadas e depois houve necessidade de refazer diversos trechos. De oito pessoas ouvidas, seis reclamaram e duas disseram que o prefeito tem procurado investir na infraestrutura.

Talvez por causa do adiantado da hora, a Assessoria de Comunicação (Ascom) do governo não atendeu a ligação da reportagem. No entanto, em postagem no portal oficial, informa que está sendo realizado patrolamento nas estradas rurais para manutenção e conservação de vias não pavimentadas. Nas estradas de Vila Maria sentido Ribeirão Santíssimo os serviços foram concluídos na última semana.

A assessoria aponta ainda que é realizada “operação tapa-buracos” na estrada Túlio Rangel, visando reduzir os danos causados pelo tráfego de veículos e pelo acúmulo de água pluvial nas ruas. “O objetivo é melhorar as condições de transporte e mobilidade na área”, pontua a assessoria realçando que as iniciativas demonstram o compromisso do governo municipal com a coisa pública.

A Ascom destaca também serviços de roçagem e reestruturação na estrada Gaivota, no trecho em direção a Osório Bersot, realizados no início do mês; “além de reparos na iluminação dos distritos de Triunfo e Osório, com o intuito de aprimorar a infraestrutura e elevar a qualidade de vida das comunidades locais, visando criar um ambiente mais seguro e acessível para todos os moradores”, conclui.