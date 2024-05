A organização é da Secretaria de Turismo, onde os interessados devem se inscrever - Foto Divulgação

Publicado 16/05/2024 11:00 | Atualizado 16/05/2024 11:02

Santa Maria Madalena – Com prêmio em dinheiro e troféu para os três primeiros colocados, o Concurso Estrelas da Música de Santa Maria Madalena (o Madalena Beer Music) está confirmado para seis a nove de junho. Será na Praça Frouthé. O participante deve ter idade mínima de 18 anos residir no município.

A inscrição vai até 27 de maio, na Secretaria de Turismo. São exigidos RG, CPF e comprovante de residência. De acordo com os critérios, as apresentações devem ser exclusivamente musicais, com os participantes podendo escolher entre apresentações solo, em dupla ou com acompanhamento da banda disponibilizada pela Secretaria de Turismo.

Os inscritos terão direito a um dia de ensaios com acompanhamento de músicos profissionais. Quanto ao júri, será composto por cinco membros selecionados pela organização do evento. Na avaliação serão considerados técnica musical; interpretação; originalidade; presença de palco; adequação à categoria; coerência artística; dinâmica e variedade.

O vencedor receberá R$ 1.000,00; segundo lugar, R$ 600,00; terceiro, R$ 400,00. Os três também serão premiados com troféu. A organização alerta que quem não seguir as regras estabelecidas será desclassificado; também ressalta que às decisões dos jurados não caberão recurso.