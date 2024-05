Os agentes da Divisão de Vigilância têm visitado residências, no combate a focos de proliferação - Foto Divulgação

Os agentes da Divisão de Vigilância têm visitado residências, no combate a focos de proliferação Foto Divulgação

Publicado 22/05/2024 14:40

Santa Maria Madalena – A orientação do Ministério da Saúde (MS) que, para evitar a dengue, a eliminação dos focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença, como medida mais eficaz, está sendo seguida em Santa Maria Madalena (RJ), por meio da Divisão de Vigilância em Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE).

Além das ações desenvolvidas com freqüência, no último sábado (18), a Secretaria Municipal de Saúde promoveu um mutirão no Bairro Cidade Alta. Os agentes realizaram inspeções e eliminaram possíveis focos do Aedes aegypti, também transmissor de chikungunya e zika vírus; além de conscientizar os moradores sobre o cuidado que devem ter para evitar principalmente água parada, onde larvas do mosquito se desenvolvem.

Nas ações freqüentes, a Divisão de Vigilância tem defendido, conforme o MS, que “é preciso também empenho da sociedade para eliminar os criadouros com medidas simples e que podem ser implementadas na rotina, como tampar caixas d’água e outros reservatórios, higienizar potes de água de animais de estimação, tampar ralos e pias, entre outras”.

“A prevenção continua sendo a maneira mais eficaz de combater o mosquito”, reforça a Assessoria de Imprensa pontuando: “É essencial adotar e reforçar medidas preventivas em nossas residências; isso inclui vedar tonéis, caixas d'água e outros recipientes que possam acumular água ao ar livre, trocar a água dos bebedouros dos animais regularmente, desobstruir as calhas e armazenar o lixo em sacos plásticos bem fechados”.