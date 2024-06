A sala está equipada e tem capacidade para atender 10 pacientes por vez - Foto Divulgação

A sala está equipada e tem capacidade para atender 10 pacientes por vez Foto Divulgação

Publicado 11/06/2024 18:03

Santa Maria Madalena – A sala de hidratação venosa no Hospital Basileu Estrela, de Santa Maria Madalena (RJ), acaba de receber novos equipamentos e insumos, para atendimento a usuários com suspeita ou diagnóstico de dengue.

O material – quatro poltronas, um bebedouro, uma longarina, um kit e meio de insumos e medicamentos e dois esfigmomanômetro pedestal (adulto e infantil) – foi fornecido ao governo municipal pela Secretaria de Estado de Saúde, no dia 29 de maio.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom) do município, a iniciativa visa melhor estruturar a sala de hidratação venosa (quando a substância para hidratar é injetada diretamente nas veias do paciente); tem capacidade para atender 10 pacientes por vez.

“Primeiramente, os usuários são acolhidos pelo enfermeiro e recebem a classificação de risco para a dengue”, explica a Ascom ressaltando que, caso o paciente apresente petéquias (manchas vermelhas pelo corpo) e prova do laço positiva, ele é submetido ao hemograma:

“Dependendo do resultado do exame e do quadro clínico, esse paciente passa por avaliação médica e já começa a receber os cuidados na sala de hidratação”.

REFORÇO A COMBATE - A Ascom detalha que as salas de hidratação fazem parte de uma série de diretrizes estipuladas pela Secretaria de Saúde no tratamento da dengue: “O serviço é uma das ações que tem como objetivo reforçar o combate ao mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, e melhorar o atendimento à população”.

Segundo ainda a Ascom, esse tipo de ação também permite que os usuários sejam acolhidos e recebam uma assistência adequada aos casos suspeitos de dengue: “Enquanto aguarda a conclusão de exames preliminares, o paciente já recebe um primeiro atendimento direcionado ao seu diagnóstico”, realça.

