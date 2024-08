As doses contra a covid disponibilizada pelo Ministério da Saúde têm sido suficientes - Foto Divulgação

Publicado 08/08/2024 15:34 | Atualizado 08/08/2024 15:34

Santa Maria Madalena – Dia seis de julho, a Secretaria de Estado de Saúde disponibilizou 155 doses de vacina contra dengue para serem aplicadas em menores de 10 a 14 anos. Não foram suficientes, mas, o município vem intensificando a imunização anti-covid 19, divulgando calendário a cada mês.

O cronograma de agosto contra a covid já vem sendo cumprido, sempre das 8h às 12h e 13h às 16h. Todos os detalhes estão publicados nas redes sociais do governo municipal. No entanto, a Secretaria de Saúde adianta que os pais de crianças de zero a 14 anos devem procurar uma das unidades de saúde para a atualização a caderneta de vacinação dos filhos.

Além da caderneta, devem ser apresentados CPF e Cartão Nacional de Saúde (CNS). São documentos obrigatórios para a imunização: termo de assentimento para vacinação contra covid-19; atestado; relatório ou laudo médico com descrição das comorbidades; CNS; documento oficial de identificação válido e com foto; comprovante de vacinação.

De acordo ainda com a Assessoria de Comunicação (Ascom) do governo, o calendário (divulgado no início do mês) está sujeito a alterações, conforme orientações do Ministério da Saúde (MS) e da Secretaria de Estado de Saúde e de acordo com o abastecimento de novas doses de vacina disponibilizadas pelo MS nas quantidades necessárias.