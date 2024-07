A indicação ao Calçadão da Nasa destaca o município como único no Brasil a receber a certificação - Foto Reprodução

Publicado 10/07/2024 16:55

Santa Maria Madalena - Primeiro da América Latina a receber o título de Dark Sky Park (Parque Céu Escuro), o Estadual do Desengano garante a Santa Maria Madalena um lugar na Calçada da Fama da National Aeronautics and Space Administration (Nasa), nos Estados Unidos (EUA).

A certificação acaba de ser feita pela Associação Internacional de Céu Escuro (IDA), sendo o documento entregue, no último sábado (6), ao presidente da Câmara Municipal, Galo Brandão, pelo engenheiro da Nasa, Gabe Gabrielle. O certificado também passou a ter o nome na calçada da fama de Dercy Gonçalves, no município.

Gabe Gabrielle ressaltou a importância do município no desenvolvimento de atividades que valorizam a astronomia. Influenciou no posicionamento de Madalena o fator de o Parque Estadual do Desengano – que abrange ainda Campos dos Goytacazes e São Fidelis, no norte fluminense – ter condição apropriada para observação dos astros no horário noturno.

O engenheiro da Nasa realçou que estava na cidade pela quarta vez. Agradeceu pela receptividade e explicou que “a Fundação dos Astronautas reconhece o significado der quem faz alguma coisa legal pela astrologia”, realçando que “é o caso de Santa Maria Madalena”.

Madalena é reconhecido ainda como único município no Brasil a realizar um festival com foco na astronomia (o Festival das Estrelas), com oficinas, palestras e exposições sobre tema e assuntos congêneres. O lema da cidade, de 162 anos, é “Esperança e firmeza no trabalho”.

Com 815.591 quilômetros de extensão territorial, está localizada na região serrana do Estado do Rio de Janeiro e tem 10.282 habitantes, aproximadamente.