Santa Maria Madalena está localizada na região serrana do estado, a 223 quilômetros da capital - Foto Divulgação

Santa Maria Madalena está localizada na região serrana do estado, a 223 quilômetros da capital Foto Divulgação

Publicado 10/10/2024 18:04

Santa Maria Madalena – Com programação diversificada, cheia de atrações, a tradicional Festa em Louvor a Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil), em Santa Maria Madalena, começa nesta sexta-feira (11) e vai até domingo (13). Será em Triunfo, segundo distrito.

O município está localizado na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, a 223 quilômetros da capital fluminense e tem vários atrativos turístico. A festa de agora é um deles e, geralmente, atrai turistas de cidades vizinha ao Bairro Chapa Quente, local da realização.

O evento é organizado pelo governo municipal, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer. A abertura solene (nesta sexta-feira) está prevista para as 22h, com coroação da rainha da festa. Às 23h haverá show, tendo como atração Fernando Ferreira.

No sábado (12), dia consagrado à Padroeira, o primeiro ato será alvorada, com a Banda Brisa dos Lagos, às 05h30; a programação segue com eventos religiosos e, às 23h30, show da Banda Rastaê. Já domingo (13) haverá a XXVIII Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida.

A concentração está prevista para 12h no Osório Bersot, para saída às 14h em direção a Triunfo (Chapa Quente); a chegada deverá ocorrer às 17h. Após a cavalgada, será servido churrasco público. ao som de forró com Régis Marrone. O encerramento da programação, às 21h30, terá o Trio Du Balanço.