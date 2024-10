O café especial aconteceu, na última sexta-feira, na unidade da Estratégia de Saúde da Família - Foto Divulgação

O café especial aconteceu, na última sexta-feira, na unidade da Estratégia de Saúde da Família Foto Divulgação

Publicado 15/10/2024 18:02

Santa Maria Madalena – Destacando o Agente Comunitário de Saúde (ACS) como elo vital entre a comunidade e o sistema da rede municipal, o governo de Santa Maria Madalena busca alternativas visando à troca de experiências entre os profissionais.

Na última sexta-feira (11) a Secretaria Municipal de Saúde promoveu um café da manhã especial, dentro da proposta de integração e para marcar o Dia Nacional em homenagem aos agentes. Aconteceu na unidade da Estratégia de Saúde da Família de Manoel de Moraes.

O secretário Luiz Gustavo avalia que os agentes comunitários desempenham um papel fundamental na melhoria da saúde pública, “promovendo ações individuais e coletivas de prevenção de doenças e de promoção da saúde, por meio de atividades educativas realizadas nas residências e na comunidade”.

Luiz Gustavo realça que o ACS é o elo vital entre a comunidade e o sistema de saúde: “Ele faz a conexão entre o território e a Unidade Básica de Saúde, observando as particularidades de cada local, acompanhando as condições epidemiológicas e as especificidades de cada família”.

“Esses profissionais desempenham um papel crucial ao observar de perto a saúde da população e fornecer informações essenciais para a equipe de saúde”, acrescenta o secretário concluindo: “É através desse trabalho que podemos garantir um acompanhamento adequado e, cada vez mais, reconhecer a importância dessa função”.