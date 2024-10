Nilson José afirma que neste momento a prioridade dele é fechar as contas do atual mandato - Foto Divulgação

Nilson José afirma que neste momento a prioridade dele é fechar as contas do atual mandato Foto Divulgação

Publicado 24/10/2024 11:45

Santa Maria Madalena – Nilson José Perdomo Costa (Solidariedade) teve “contrato” renovado pelos eleitores de Santa Maria Madalena, na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, por mais quatro anos. Reeleito no último dia seis com 3.738 votos válidos (50,10%), ele contou também com apoio do PP, PL, União Brasil, PSD e já adianta que todos serão ouvidos na definição da próxima equipe de governo.



Aos 55 anos de idade, Nilson José é casado, tem ensino fundamental incompleto e declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 70.000. A reeleição lhe garante o sétimo mandato, cinco dos quais como vereador. A proposta para os próximos quatro anos é muito trabalho e ampliar o cuidado com as pessoas, além de outras iniciativas seguindo o que está escrito na bandeira do município: “Esperança e firmeza no trabalho”



“Nesse momento, a prioridade é fecharmos as contas do atual mandato. Todos sabem das dificuldades que os municípios vêm enfrentando com a queda de receita”, revela adiantando que tem obras em andamento que só serão concluídas em 2025. O que prometeu durante a campanha ele diz que irá cumprir e fazer a diferença.



Uma das propostas para geração de empregos está ligada ao turismo. O município, de clima tropical, 814,76 quilômetros quadrados de extensão territorial e pouco mais de 10 mil habitantes, tem potencial no setor; pelas especiais condições para observação do céu noturno, tem o título de “Cidade das Estrelas", através de lei estadual.



A deferência facilita ao governo municipal realizar campanhas que visem fomentar o turismo que, em seu programa de governo, o prefeito realça: “Se bem planejado, colabora com o desenvolvimento socioeconômico dos destinos, gera emprego e renda, fortalece a identidade local e contribui para a preservação dos bens naturais e histórico-culturais”.



Mesmo os nove vereadores eleitos para a próxima legislatura sendo da sua base, José Nilson afirma que não irá interferir na eleição da mesa executiva: ‘Entendemos que os poderes são independentes e que por termos conseguido eleger os nove da nossa base, temos certeza de que, no momento certo, os vereadores eleitos saberão chegar a uma decisão que vá contribuir com o desenvolvimento ainda maior do nosso município”.



ENTREVISTA



O DIA - Como o prefeito avalia o resultado das urnas? Em algum momento o senhor temeu não alcançar seu objetivo?



NILSON JOSÉ - Esse resultado é reflexo do trabalho realizado ao longo dos quatro anos por toda nossa equipe. Não temi, pois durante o período da campanha, percebemos o carinho e respeito como éramos recebidos pela população.



O que mais contribuiu para a vitória: a atual administração; as articulações do grupo político; ou a impotência eleitoral dos adversários?



“Conforme falei na pergunta anterior, o reflexo do trabalho desenvolvido ao longo dos quatro anos. Claro que também podemos afirmar que as novas parcerias políticas estabelecidas foram importantes para essa belíssima vitória”.



Dos nove vereadores eleitos, quantos são da base do governo?



“Todos os nove”.



Em vários municípios, os prefeitos articulam interferir na formação da futura mesa executiva das respectivas Câmaras. O senhor já tem alguma estratégia nesse sentido?



“Não. Entendemos que os poderes são independentes e que por termos conseguido eleger os nove da nossa base, temos certeza de que, no momento certo, os vereadores eleitos saberão chegar a uma decisão que vá contribuir com o desenvolvimento ainda maior do nosso município”.



Como será o seu relacionamento com a oposição? Na gestão atual existe alguma dificuldade?



“Sempre de respeito; não temos dificuldades; respeitamos sempre o contraditório, mesmo às vezes não concordando”.



A rivalidade eleitoral acabou dia seis de outubro, ou ficou algum resquício? Alguém com quem o prefeito não gostaria de sentar-se à mesa?



“Sem resquícios. Continuo sendo o prefeito de todos os madalenenses”.



Alguma medida em especial a ser tomada nos primeiros dias do governo?



“Nesse momento a prioridade é fecharmos as contas do atual mandato. Todos sabem das dificuldades que os municípios vêm enfrentando com a queda de receita”.



O que a população pode esperar da sua próxima administração?



“Muito trabalho, respeito com a responsabilidade fiscal, cuidado com as pessoas, geração de empregos, assim como manutenção das nossas estradas. Sem falar nos compromissos com saúde e educação, prioridades de qualquer gestão”.



E o próximo secretariado? O senhor destaca sua administração como importante na garantia da continuidade. Qual a chance de reciprocidade também em relação à equipe?



“Ainda não parei para analisarmos essa questão. Como já falei, a prioridade é fecharmos as contas do atual mandato”.



Das propostas apresentadas pelos adversários o senhor vê possibilidade de aproveitar alguma?



“Sinceramente, ainda não tenho conhecimento, a fundo, do programa dos nossos adversários; mas, entendo se houver algo que possamos entender ser bom para nossos munícipes, avaliaremos”.



O senhor se reelegeu em uma coligação que contou com cinco partidos. Qual o espaço que cada um terá na sua administração?



“Ninguém governa sozinho. Vamos avaliar isso no momento certo”.



Do atual governo, o que não haverá tempo de ser executado e será levado para o próximo?



“Estamos com algumas obras em andamento, com o devido respaldo orçamentário e financeiro, mas que com certeza só estarão prontas no próximo mandato”.



Que aprendizado a gestão atual lhe proporciona?



“A queda na arrecadação nos ensinou muito”.



E o seu conceito sobre aliado e oposição na vida pública?



“De respeito aos dois”.



Quem é Nilson José?



“Casado com a Erika; pai de dois filhos maravilhosos; filho de Nilsinho e Dona Marleny. Um cara trabalhador, humilde, amigo, sincero, positivo na tomada de atitudes, botafoguense ferrenho, que gosta da vida no campo. Na vida publica, cinco mandatos como vereador, um de prefeito e prefeito reeleito. Também, gosto de ajudar as pessoas”.