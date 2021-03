‘BBB21’: THAIS TEM CONTA HACKEADA NO TWITTER Reprodução / Globoplay

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 23:07 | Atualizado 04/03/2021 23:18

A equipe de Thais Braz, participante do ‘BBB 21’, comunicou pelo stories do Instagram que o Twitter da sister sofreu um e a conta foi hackeada na noite desta quinta-feira. Contudo, os gerenciadores das redes da participante avisaram que estavam tomando providências para resolver o problema: ""Gente, o Twitter da Tha foi hackeado, mas já estamos tomando as medidas cabíveis."