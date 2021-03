Esta edição do Tá Na Rede entrevista o infectologista Edimilson Migowski Pixabay

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 11:19 | Atualizado 04/03/2021 11:26

A pandemia de covid-19 está instalada há mais de um ano e, no Brasil, enquanto a campanha de vacinação avança lentamente, vivemos um momento crítico, com sistema de saúde à beira do colapso e recorde no número de mortos.

No município de Volta Redonda, no estado do Rio, o infectologista Edimilson Migowiski coordenou um projeto para tratamento de pacientes de covid-19 , através de um convênio entre a UFRJ e a secretaria municipal de Saúde. O médico, que participou desta edição especial do podcast Tá na Rede, defende a adoção de três pilares de ação conter o avanço da pandemia - nem todos, no entanto, são consenso da comunidade científica. Ouça