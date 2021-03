Wanda, Visão, Billy e Thommy encaram o último desafio como uma família Reprodução / Disney+

Publicado 05/03/2021 13:35 | Atualizado 05/03/2021 13:41

Rio - WandaVision encerrou sua primeira e única temporada nessa sexta-feira (05), isso porque o seriado é o ponto de partida da chamada “fase 4” do Universo Cinematográfico Marvel e abre o caminho para as próximas atrações da Casa das Ideias no Disney+ e para o filme “Dr. Estranho no multiverso da loucura”.

Em “O Grande Final”, nono episódio do seriado, os fãs aguardavam por participações especiais e alguma reviravolta no roteiro, o que não aconteceu. Mas isso não significa que o final da série desagradou. A conclusão de WandaVision amarrou pontas soltas dando um desfecho satisfatório para a história de amor e luto de Wanda Maximoff. E ainda deixou pistas do que vem pela frente no UCM, nas famosas cenas pós-créditos.

Nas redes sociais, os fãs foram à loucura com as cenas finais:

Eu depois de assistir o último episódio de Wandavision

#WandaVisionFinale pic.twitter.com/Q8HqSjp94d — Bandidinho e bonitinho (@EupabloRo) March 5, 2021

