Juliette: Karol Conká diz que advogada a deixa "perturbada" e que não vai ficar boazinha com ela; sister chegou a chorar sozinha no quarto durante a festa Reprodução/TVGlobo

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 00:40 | Atualizado 05/03/2021 01:06

Juliette Freire, participante do "Big Brother Brail 21", ultrapassou a cantora Pocah em número de seguidores do Instagram na noite desta quinta-feira, 4: enquanto a advogada tem agora 12,2 milhões, a cantora permanece com 12,1 milhões. Entre todos os competidores, ela só não ultrapassa o contingente de fãs virtuais de Viih Tube, que agrega 17,3 milhões até o momento.

