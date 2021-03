Por O Dia

04/03/2021

O sertanejo Rodolffo venceu a prova do líder do ‘BBB 21’ nesta quinta-feira (04). A dupla de Israel garantiu uma vantagem logo no começo da disputa de precisão e saiu vitorioso.Agora o Brother garante duas semanas de imunidade e, por conta da dinâmica da sexta semana , indicará alguém a um paredão falso.