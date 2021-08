As aulas serão ministradas gratuitamente pela Escola de Qualificação Profissional (EQP), localizada na Rua Vereador Manoel Macedo, 1040, no Centro da cidade - Foto: Divulgação

Publicado 24/08/2021 12:55 | Atualizado 24/08/2021 13:00

Tanguá - A prefeitura de Tanguá está com inscrições abertas para mais de 205 vagas em 10 cursos profissionalizantes. As aulas serão ministradas gratuitamente pela Escola de Qualificação Profissional (EQP), localizada na Rua Vereador Manoel Macedo, 1040, no Centro da cidade. Há oportunidades para os cursos de Libras, Atendente de Farmácia, Estética Facial, Porteiro e Vigia, Informática Básica, Inglês Básico, Eletricista Predial e Desenho.

Para se inscrever é necessário levar cópias do documento de identidade, CPF, comprovante de residência, além de uma foto 3×4 e um 1kg de alimento não perecível, que será destinado à Comunidade Evangélica e Terapêutica, com foco no tratamento do vício em álcool e outras drogas.

Segundo o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, o município vem se esforçando para ampliar as oportunidades de qualificação e contribuir para a reinserção dos tanguaenses no mercado de trabalho.

“Em apenas 8 meses, tivemos a conquista da Faetec, que deve se instalar em breve na cidade e ofertamos 196 bolsas do pré-vestibular expresso em parceria com a Fundação Cecierj. Além disso, em parceria com a Prepara Cursos, mais de 100 bolsas foram ofertadas. Não há caminho sem qualificação”, disse Rodrigo.