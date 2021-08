Aconteceu a cerimônia de entrega do material do Pré-Vestibular Expresso, da Fundação CECIERJ. - Foto; Divulgação

Publicado 11/08/2021 12:10

Tanguá - Ontem (terça-feira 09/08) foi realizada a cerimônia de entrega do material do Pré-Vestibular Expresso, da Fundação CECIERJ, aos inscritos na seleção.

A solenidade, que ocorreu no Teatro Municipal Ana Maria Gac, contou com a presença do prefeito Rodrigo Medeiros, do presidente da Fundação CECIERJ, Rogério Pires, do presidente da FAETEC, João Carrilho, do secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, além de vereadores e secretários municipais.



Durante o encontro, que também foi transmitido pela internet, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o programa, além de terem o primeiro contato com a plataforma através de um breve resumo exibido no palco.

“Foi uma grande conquista para Tanguá, sobretudo para os nossos jovens. Essa iniciativa os deixam aptos a disputar por vagas nas universidades de igual para igual com jovens de outros municípios. Vamos continuar trabalhando para criar ainda mais oportunidades para o jovem que sonha com um futuro melhor”, disse Rodrigo.



Durante sua fala, o secretário Dr. Serginho expressou seu contentamento em ver o empenho da Prefeitura para proporcionar oportunidades de qualificação para a população local.



“O prefeito nos procurou inúmeras vezes em busca de recursos, e nós conseguimos viabilizar para Tanguá essas 196 vagas, uma quantidade acima da ofertada inicialmente, porque vimos o empenho na divulgação do projeto”, comentou.



Para o prefeito, Rodrigo Medeiros, essa é uma grande oportunidade para que mais jovens possam ingressar na vida acadêmica.