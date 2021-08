Prefeitura debate políticas de proteção à mulher com subsecretária estadual da pasta - Foto:Fábio Ferreira

Publicado 03/08/2021 15:15

Tanguá - O prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, recebeu em seu gabinete a juíza e atual subsecretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Gloria Heloiza. O encontro aconteceu ontem (02/08) e o assunto foi tratado como uma das prioridades da gestão.

Estiveram presentes no encontro a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Hezimara Duarte, a Chefe de Gabinete, Vanessa Medeiros, a presidente da Câmara e vereadora Aline Pereira, além da equipe do CEAM e outros integrantes da SEMASTH.

A reunião teve como objetivo apresentar o panorama das ações de enfrentamento à violência contra a mulher no município, além de discutir sobre o desenvolvimento de políticas públicas para a proteção da mulher.

Foram tratadas também, junto à subsecretária, importantes agendas no município, como a inauguração do prédio do CEAM em Tanguá, a Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada em agosto, a implantação do Ônibus Lilás e a assinatura do pacto de cooperação técnica com a secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos visando o enfrentamento à violência contra a mulher.