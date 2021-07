Atividades esportivas vão auxiliar na saúde mental de pacientes na cidade - Foto: Divulgação

Tanguá - Por meio de uma parceria, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Tanguá e a subsecretaria municipal de Esportes passaram a incluir as atividades esportivas no tratamento de pacientes acompanhados pelo município. Inicialmente, cerca de 260 pessoas, entre crianças e adultos, devem ser contemplados com a medida.

Segundo o psicólogo e coordenador de Saúde Mental do Município, Uállafe de Oliveira, os benefícios da prática de exercícios físicos e a manutenção da saúde mental já é um consenso entre os profissionais.

“Alguns estudos mostram que, quando praticamos algum exercício físico de forma regular, diminuímos os riscos de depressão, elevamos a autoestima e, até mesmo, alguns males tais como Alzheimer, por exemplo”, disse Uállafe.

As atividades estão sendo ministradas todas as terças e quintas-feiras no CAPS, por um profissional em Educação Física habilitado para a área, com acompanhamento da subsecretária de Esportes, Pyll Maciel.