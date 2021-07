Com ajuda do Governo do Estado o município será beneficiado. - Foto: Divulgação

Tanguá - A Prefeitura Municipal de Tanguá acaba de anunciar a imprensa que a cidade receberá um destacamento do Corpo de Bombeiros, a muito tempo a população cobra isso as autoridades, e sem dúvida é uma conquista importante para ao município.

" Além de mais segurança, vamos garantir uma resposta muito mais rápida para os casos de emergência. Essa conquista representa um grande avanço para a nossa cidade" , disse o Prefeito Rodrigo Medeiros.

Tangua é um dos municípios que tem se beneficiado com as ações do Conleste, que visam a melhoria conjunta da região

O prefeito ainda agradeceu aos agentes do Corpo de Bombeiros e ao Governador:

"Só tenho a agradecer, porque reconheço o empenho e dedicação de diversos agentes comprometidos com o nosso crescimento. Sou grato, também, pela sensibilidade do governador Cláudio Castro, que vem nos ajudando a obter ainda mais avanços para Tanguá, como o polo da Faetec, que é de extrema importância para a qualificação da nossa população", concluiu o chefe do executivo.