Milhares de exemplares do diário oficial lacrados são encontrados em Tanguá Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 14:01 | Atualizado 08/07/2021 14:03

Tanguá - Funcionários da prefeitura de Tanguá encontraram, essa semana, milhares de exemplares do Diário Oficial da cidade, que nunca foram distribuídos para a população. O caso deve ser informado aos órgãos de fiscalização competentes para as providências que julgarem cabíveis.

O Diário Oficial, que em Tanguá é conhecido como Resenha, é o meio pelo qual a administração pública divulga todos os seus atos. Ou seja, torna público tudo o que o município faz. É por ele também que os tanguaenses passam a saber se uma lei entrou ou não em vigor, ou se alguma licitação já está disponível para concorrência.

Informações obtidas na secretaria municipal de Governo mostram que a prefeitura gastava, em média, cerca de 500 mil reais por ano com o diário oficial, como esses que estavam amontoados e lacrados.

Por conta dos expressivos custos, desde o início do ano, as edições do Diário Oficial passaram a ser disponibilizadas, diariamente, de forma online, sem custos para o município.

Além de mais transparência, a iniciativa representa uma economia de mais de R$ 2 milhões em quatro anos. Valor que poderá ser investido em outras áreas da administração tanguaense.

O novo formato permite a visualização em qualquer dispositivo com internet, além da preservação do meio ambiente, evitando o uso de papel. Para acessar, consulte as instruções em:

https://tangua.rj.gov.br/home/index.php/2021/05/21/saiba-como-acessar-o-diario-oficial/