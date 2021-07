Cabines de refrigeração chegam em Tanguá para o sistema de saúde - Divulgação

Cabines de refrigeração chegam em Tanguá para o sistema de saúdeDivulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 12:25 | Atualizado 06/07/2021 12:25

Tanguá - A prefeitura de Tanguá, através da secretaria de Saúde, adquiriu nesta semana 13 novas câmaras refrigeradas para vacinas. Cada unidade de saúde básica receberá uma câmara; e por sua vez, a sala central de vacinação receberá três, sendo uma delas destinada apenas para o transporte de vacinas.



O objetivo dessas câmaras refrigeradas é o armazenamento adequado das doses de vacinas, resolvendo, assim, o impasse em relação ao armazenamento de imunizantes quando existe falta de energia.



“Com a chegada dessas novas 13 câmaras refrigeradas, nós avançamos em relação ao armazenamento adequado de nossas vacinas, e ainda mais, nesse tempo em que está sendo frequente o recebimento de doses da vacina contra a Covid-19 “, destacou o secretário de Saúde do município, Rodrigo Lopes.

É a primeira vez que a cidade contará com esse tipo de equipamento, algo inédito no funcionamento das unidades básicas. Além de permitir o acondicionamento adequado das vacinas, as câmaras refrigeradas acabam com o antigo problema que ocorria quando havia falta de energia elétrica, uma vez que elas possuem autonomia de até 72 horas.