Na próxima semana, será realizada uma visita técnica da Faetec ao prédio que a prefeitura cederá para a execução dos projetos.Foto: Divulgação

Publicado 30/06/2021 09:25

Tanguá - Em reunião com o presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), João Carrilho, e com o Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, recebeu a confirmação, hoje ( 29/06), da instalação de um polo da Faetec no município. Além da unidade, o prefeito garantiu, ainda, a oferta de cursos de graduação de engenharia de produção e biologia do Centro de Ciências e Educação Superior à Distância (Cederj), de Ensino Médio à distância do Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) e o Pré-Vestibular Social (PVS).

O prefeito Rodrigo Medeiros agradeceu ao governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e a todos os envolvidos na parceria. Na próxima semana, será realizada uma visita técnica da Faetec ao prédio que a prefeitura cederá para a execução dos projetos.

“Hoje é um dia histórico para Tanguá e para as próximas gerações. A partir da qualificação e de outros projetos que já estão em curso, vamos conseguir transformar a realidade da nossa população. O Governo do Estado do Rio de Janeiro olha para a capital, mas olha também, com o mesmo carinho e atenção, para o nosso interior. A gente entende que gerar emprego, renda e desenvolvimento passa pela construção de conhecimento e é a isso que nos propomos”, disse Rodrigo Medeiros.

Durante o encontro, o Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, destacou também a importância da chegada da Faetec, Cederj, PVS e Ceja em Tanguá.

“O prefeito de Tanguá tem desenvolvido um trabalho excepcional voltado para o desenvolvimento econômico da sua cidade. Ele sempre apresenta pautas que a gente tem trabalhado em sinergia com os órgãos do Estado. Nós teremos uma unidade da Faetec em Tanguá e a partir dessa unidade introduziremos as demandas que têm sido trazidas pelo prefeito Rodrigo”, garantiu Dr. Serginho.