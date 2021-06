Salários dos Agentes Comunitários de Saúde podem receber reajustes - Foto: Divulgação / SECOM

Publicado 29/06/2021 08:30 | Atualizado 29/06/2021 08:32

Tanguá - A prefeitura de Tanguá vai realizar, nos próximos dias, um estudo de impacto financeiro para elevar os salários dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). A medida visa corrigir a remuneração, de acordo com o que está previsto no piso nacional da categoria.

Atualmente, o município de Tanguá conta com 91 ACS. Desses, 71 são atendidos pelo programa do Governo Federal. Os outros 20 têm o salário vinculado à folha de pagamento da Prefeitura.

O prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, disse que mesmo tendo encontrado o município com muitas dívidas, o que comprometeu o orçamento, buscará formas de atender a categoria.

“Recebemos a prefeitura de Tanguá com muitas dívidas, principalmente trabalhistas. Nos últimos meses, priorizamos a quitação e a amortização desse passivo.

A partir do resultado do estudo do impacto financeiro, será possível definir de forma concreta datas e percentuais”, explicou Rodrigo Medeiros.

Ainda sobre a situação econômica, Rodrigo afirmou que o município começou a pagar as férias dos servidores que estavam acumuladas.

“Identificamos servidores com até três períodos aquisitivos em atraso”, lembrou Rodrigo.