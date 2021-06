Tanguá abre inscrições para 100 bolsas em cursos profissionalizantes - Foto: Wladimir Bulgar

Tanguá abre inscrições para 100 bolsas em cursos profissionalizantes Foto: Wladimir Bulgar

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 17:44

Tanguá - A prefeitura de Tanguá, através de uma parceria da secretaria municipal de Educação, Esporte e Lazer, Núcleo Social São Francisco de Sales e o centro profissionalizante Prepara Cursos, está oferecendo 100 bolsas de estudo para cursos profissionalizantes em diversas áreas, sem custos para os alunos. A iniciativa busca garantir a qualificação e a geração de renda da população.

As vagas são destinadas para pessoas inscritas em programas sociais, como o Bolsa Família, pessoas com renda familiar de até 2 salários mínimos e pessoas desempregadas. Em todas as ocasiões é necessário ter mais de 16 anos para se inscrever.

Publicidade

As inscrições podem ser realizadas até o dia 30/06, através de formulário online, disponível no site e redes sociais da prefeitura. A seleção dos inscritos será realizada pela Escola de Qualificação Profissional (EQP) e, após análise de dados dos candidatos, a Prepara Cursos entrará em contato, por ordem de classificação, com os candidatos contemplados e apresentará os tipos de curso disponíveis.

A escolha do curso será realizada presencialmente no ato da matrícula, na unidade da Prepara Cursos, em Tanguá.

Publicidade

Para realizar a inscrição, acesse o site: http:// www.tangua.rj.gov.br