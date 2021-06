Assistência técnica em fruticultura para produtores rurais - Divulgação / SECOM

Assistência técnica em fruticultura para produtores ruraisDivulgação / SECOM

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 13:07 | Atualizado 18/06/2021 13:08

Tanguá - Os produtores e agricultores de Tanguá podem contar, a partir de agora, com o serviço de assistência técnica na área de fruticultura. A iniciativa está sendo possível por meio da parceria da prefeitura da cidade com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

O programa, denominado Assistência Técnica e Gerencial (ATG), tem como principal objetivo atender os produtores rurais, possibilitando-os acesso a um modelo de consultoria gerencial e contribuindo para que o produtor obtenha maior conhecimento sobre a sua atividade e desenvolvimento do seu negócio.

Segundo o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, a iniciativa será muito importante, principalmente pela força econômica da agricultura na cidade.

“Tanguá possui a laranja mais doce do mundo. Isso, graças a uma série de fatores. Mas o nosso cultivo não se resume apenas à laranja, mas também a outras produções como maracujá, limão, aipim, tangerina, leguminosas, entre outros produtos diversos. Quanto mais qualificados forem esses produtores e mais eficiente a produção, mais contribuirão para a economia local”, disse Rodrigo Medeiros.

O produtor que tiver o desejo de solicitar essa assistência deverá entrar em contato com o telefone: (21)99875-9624 e passar por uma seletiva. As vagas são limitadas e chegando ao seu limite, se abrirão filas de espera para as próximas turmas.