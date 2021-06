Prefeitura disponibiliza serviço de podologia para quem tem diabetes - Foto: Divulgação / SECOM

Prefeitura disponibiliza serviço de podologia para quem tem diabetes

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 18:35 | Atualizado 17/06/2021 18:37

Tanguá - Os moradores de Tanguá passam a contar, a partir de agora, com mais uma especialidade na rede municipal de saúde, a Podologia. Inicialmente os serviços estão sendo destinados aos pacientes com diabetes mellitus, caracterizada pela elevação da glicose no sangue. Mas a expectativa é que gradualmente seja ampliado para toda a população.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Lopes, as pessoas cadastradas e acompanhadas pela equipe da saúde da família e que apresentem alterações dos pés como ressecamento podal, rachaduras, fissuras, calosidades, frieira, formato das unhas, presença de inflamação ou micose, serão direcionadas para o serviço.

“O serviço de podologia será de grande importância para os pacientes que sofrem com o pé diabético, um problema muito frequente que pode ter consequências com impactos negativos na qualidade de vida dessas pessoas, desde as feridas crônicas, infecções e, até mesmo, amputações de membros inferiores”, disse o secretário Rodrigo Lopes.

A podóloga responsável, Maria Orminda, explica que o principal objetivo dessa especialidade é o estímulo do cuidado com os pés. “Assim, conseguimos prevenir outras complicações e ao mesmo tempo oferecer mais qualidade de vida aos pacientes com Diabetes”, disse Maria.

Os atendimentos acontecem todas às quartas-feiras, no Centro de Especialidades José Pelegrino, localizado na antiga clínica Tanguá, no Centro. É necessário encaminhamento e agendamento que pode ser feito nas Unidades de Saúde da Família, dos bairros.