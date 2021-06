Tanguá e Governo do Estado iniciam entrega dos cartões do SuperaRJ - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 16:25





Em Tanguá, 186 famílias serão contempladas, em seleção realizada pelo próprio Governo do Estado. O interessado também pode consultar se tem direito ao benefício no site Tanguá - A Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Tanguá (Semasth), por meio da Fundação Leão XIII, começou a entregar hoje (08/06) os cartões do SuperaRJ. O projeto, que concede ajuda mensal de até R$ 300 Reais, tem como objetivo combater a fome durante a crise causada pela pandemia da Covid-19.Em Tanguá, 186 famílias serão contempladas, em seleção realizada pelo próprio Governo do Estado. O interessado também pode consultar se tem direito ao benefício no site www.superarj.rj.gov.br

Quem tem direito:



– Inscritos no Cadastro Único de Pessoas Sociais (CadÚnico), nas faixas de pobreza ou extrema pobreza



– Pessoas com renda familiar per capita igual ou inferior a R$ 178



– Moradores do Estado do Rio de Janeiro



– Maiores de 18 anos, exceto no caso de mães adolescentes



– Cidadãos com o CPF regularizado



– Quem perdeu o emprego formal com salário de até R$ 1.501, a partir de 13 de março de 2020, sem fonte de renda



Quem não pode receber:



– Beneficiários do Bolsa Família ou de qualquer auxílio emergencial federal ou municipal



– Quem recebe benefícios previdenciários, assistenciais ou trabalhistas, como pensão, aposentadoria e seguro-desemprego



– Pessoas com renda, no ano de 2020, igual ou superior a R$ 28.559,70