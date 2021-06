Secretaria de cultura ganha duas novas bibliotecárias concursadas - Divulgação

Secretaria de cultura ganha duas novas bibliotecárias concursadasDivulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 14:58 | Atualizado 07/06/2021 14:58

Tanguá - Uma grande novidade é que, agora, a Secretaria de Cultura conta com duas novas funcionárias, ambas concursadas.

Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, Reginaldo Garcia, ambas já estão atuando e representam um ganho para a cidade.

Publicidade

“É com grande alegria que comunicamos e reforçamos que essa é a primeira vez que a secretaria de Cultura faz a convocação da fila de espera do concurso, e que agora contamos com duas bibliotecárias”, disse Reginaldo.

A profissional Simone Costa está atuando na Biblioteca Mario Lago, na Estação, e Valéria Marinho Guimarães na biblioteca do Espaço da Cidadania.

Publicidade

Simone já foi funcionária da Secretaria de Cultura em outrora, e relembrou a felicidade de encontrar a biblioteca exatamente do jeito que deixou há 8 anos atrás.

“Quando eu cheguei aqui e vi que ainda está tudo no mesmo lugar. Me deu uma enorme nostalgia! É como se eu pudesse recomeçar exatamente de onde eu parei”, disse Simone