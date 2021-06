A cadastro dos novos artesões ocorrerá dias 21 e 28 de junho. - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 18:45 | Atualizado 16/06/2021 18:49

Tanguá - A secretaria municipal de Cultura e Turismo de Tanguá (Secult), em parceria com um grupo de artistas locais, dará início ao cadastramento de novos artesãos da cidade. A ação ocorrerá somente nos dias 21 e 28 de junho.

Os interessados devem entrar em contato através do telefone (21) 2747-4113 para realizar o agendamento. No ato da ligação, deverá ser informada a modalidade de arte em que atua. Já no dia da entrevista, o artista passará por uma avaliação para comprovar o exercício da profissão.

Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, Reginaldo Garcia, a iniciativa é importante para dar fôlego a uma atividade de extrema relevância cultural e econômica da cidade.

Relatou, ainda, que todos os profissionais devem contar, a partir de agora, com carteirinha de identificação.

“Hoje o local conhecido como Beco das Artesãs está sem atividades presenciais devido ao contexto de pandemia, haja vista que os artesãos são, em sua maioria, pessoas do grupo de risco. Estamos vislumbrando a sua retomada e o cadastramento é uma forma de fazermos isso de forma organizada”, disse Reginaldo.

Na semana passada, a prefeitura já recadastrou cerca de 23 artesãos que já estavam ativos nos registros da secretaria municipal de Cultura.