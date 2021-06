Um dos centros de triagem em Tanguá - Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 18:34

Tanguá - Desde que foram inauguradas em abril deste ano, cerca de 3.500 pessoas já foram atendidas nos três centros de triagem de Tanguá. Deste total, 1.806 pessoas passaram por testes Swab rápidos, 1.680 por testes sanguíneos rápidos e os números restantes correspondem àqueles que buscaram apenas orientações ou encaminhamentos para a Policlínica Demerval Garcia de Freitas.



Segundo o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Lopes, os números mostram a importância das unidades no enfrentamento à doença. Ainda segundo ele, a iniciativa dos municípios de testar até os assintomáticos tem contribuído para monitorar a doença e preservar vidas.

“Iniciamos a gestão com todas as pessoas amontoadas em um único local. A criação de três novas unidades contribuiu para levar para perto do cidadão os pontos de atendimento, evitando aglomerações e com protocolos seguros de atendimento. Além disso, investimos em um centro de tratamento com 10 novos leitos. Antes, haviam apenas dois. Não tenho dúvidas de que fizemos as escolhas corretas”, disse Rodrigo Lopes.



Segundo o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, essa é uma das medidas de enfrentamento à Covid-19 adotadas pelo município.



“Enfrentamos um momento muito delicado e, por isso, é fundamental priorizarmos a Saúde. Já avançamos muito nesse sentido, com a criação dos 3 centros de triagem, o centro de tratamento para pessoas acometidas pela doença, a ampliação de leitos disponíveis na Policlínica e a instalação das cabines higienizadoras. Além disso, continuamos estudando formas de criar mais mecanismos que nos auxiliem nessa batalha”, disse o prefeito.

Os centros de triagem ficam localizados nos bairros da Ampliação (Praça da Juventude), Bandeirantes II (Espaço da Cidadania) e Posse dos Coutinhos (Centro Comunitário). O funcionamento ocorre de segunda a sexta, das 08h às 17h.