Publicado 22/06/2021 14:24

Tanguá - O município de Tanguá apresentou crescimento no número de vagas de emprego ofertadas no primeiro quadrimestre de 2021, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgado recentemente pelo Ministério da Economia. De acordo com o documento, Tanguá seguiu na contramão dos municípios vizinhos e conquistou 99 novos postos de trabalho de janeiro a abril.

Considerando esse período, Tanguá passa, agora, a ocupar o 44º lugar entre as 92 cidades do Estado no ranking de geração de empregos formais. Rio Bonito ocupa a 85ª posição, seguida por Itaboraí, em 86º.

Entusiasmado, o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, lembrou das dificuldades enfrentadas por todos os municípios, mas disse que segue confiante na tentativa de amenizar o quadro de desemprego na cidade.

“Estamos muito otimistas de que vamos conseguir implantar o polo industrial em Tanguá, que somada a implantação da moeda social, criará um ambiente mais favorável. Além disso, desde o início do ano, retomamos a escola de qualificação profissional e reforçamos algumas parcerias, visando a inserção dos nossos munícipes no mercado de trabalho”, disse Rodrigo Medeiros.

Segundo Wanderson Teixeira, diretor de Emprego e Renda da secretaria municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, o crescimento do número de vagas é fruto do esforço para atrair o olhar do comércio e da indústria para a mão-de-obra na cidade.

“A cidade vem ganhando cada vez mais vagas de emprego e isso é muito importante para que haja geração de renda para a nossa população. Diariamente buscamos empresas parceiras para que possamos ampliar esse número. E a estratégia vem dando certo, visto o saldo positivo”, disse o diretor.