Promove ação para estimular a prática de exercícios entre idososDivulgação / SECOM

Publicado 25/06/2021 12:24 | Atualizado 25/06/2021 12:24

Tanguá - Considerando o avanço da vacinação entre os idosos e seguindo todos os protocolos sanitários, a prefeitura de Tanguá abriu as inscrições para o projeto “Super Idosos”, com o objetivo de estimular a prática de atividades físicas.

Os interessados podem procurar o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), mais próximo de sua casa, munido dode documento de identidade. Para participar, é necessário ter mais de 60 anos e estar imunizado contra a Covid-19.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Hezimara Duarte, durante a pandemia, aumentou o número de pessoas que passaram a ter uma vida sedentária, o que, na sua visão, também é prejudicial à saúde.

“As atividades de ginástica contribuirão positivamente para o aumento das interações sociais, com reflexos na saúde mental e física. As atividades vão aumentar a auto estima e contribuir para o aumento do círculo de amizades. Tudo isso será feito com um número limitado de idosos e com todos os cuidados necessários”, explica.