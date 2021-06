As obras já se encontram em estágio avançado, devendo ser concluídas nas próximas semanas. - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 16:43

Tanguá - A Policlínica Demerval Garcia de Freitas está recebendo adequações para inaugurar a nova ala destinada à emergência pediátrica.

O novo espaço está sendo construído na antiga área de espera, na parte externa da Policlínica Demerval Garcia de Freitas e as obras já se encontram em estágio avançado, devendo ser concluídas nas próximas semanas.

A emergência pediátrica receberá uma nova entrada, diminuindo o contato do público infantil com outros pacientes. O espaço contará, ainda, com 4 leitos, sendo dois berços e dois leitos para crianças maiores, sistema de oxigênio e banheiro próprio, além de uma saída de emergência para garantir celeridade em casos de remoção.

Para Roni Pelegrino, diretor da unidade, a construção desse espaço representa um ponto positivo para o atendimento pediátrico no município.

“Estamos realizando essa mudança para garantir um atendimento adequado, mais humanizado e acolhedor. Sabemos que há dificuldades, mas buscamos sempre melhorar o que é possível”, disse Roni.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Lopes, a ação tem como objetivo oferecer um atendimento eficiente.

“Com essa mudança, daremos mais um passo na melhora da qualidade do atendimento em Tanguá. Hoje já contamos com profissionais atendendo praticamente todos os dias na Policlínica”, destacou o secretário.