Prefeito recebe Deputado Hugo Leal na cidadeDivulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 18:05

Tanguá - A pedido do Prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, o deputado federal Hugo Leal (PSD) esteve no município a fim de conferir o problema relacionado ao principal acesso à cidade. Isso porque o entroncamento entre a rua Vereador Manoel de Macedo e a BR-101 tem sido motivo de inúmeros acidentes com vítimas fatais.

A visita foi acompanhada pela vereadora Márcia Matos e pelo diretor de Transportes, Alexandre Santos. Na ocasião, o deputado e o prefeito percorreram trechos da via identificando os principais problemas existentes no local.

O deputado Hugo Leal ficou preocupado com a periculosidade no local e prometeu empenhar-se junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para providências imediatas.

“Para mim é algo extremamente grave, um absurdo esse problema não ter sido solucionado. Vejo aqui uma tragédia anunciada. Assumo o compromisso junto ao prefeito Rodrigo para levarmos a questão à ANTT para a resolução desse problema com urgência”, declarou o deputado.

Rodrigo Medeiros aproveitou o momento para agradecer o apoio do parlamentar.

“Fico feliz que nossa cidade seja enxergada por pessoas tão comprometidas com melhorias na segurança do trânsito. É um grande ganho para Tanguá para ter o apoio do deputado, que é autor da Lei Seca, nessa luta pelo trânsito”, disse o prefeito.

Além de prometer ajuda à cidade, o deputado já destinou mais de R$ 850 mil reais em emendas para o município este ano. Desse montante, R$ 541 mil foram para a Atenção Básica da Saúde e outros R$ 316 mil devem ser destinados à secretaria municipal de Educação.