Por O Dia

Publicado 02/07/2021 09:12

Tanguá - A prefeitura de Tanguá zerou a fila de pacientes adultos que estavam à espera de exames de tomografia, desde o ano passado. Em abril, a secretaria municipal de Saúde, por intermédio da Central de Regulação, organizou mutirões para levar pacientes ao Rio Imagem, unidade de saúde, conveniada à prefeitura, responsável pelos exames de tomografia, endoscopia e mamografia.

O que há agora, segundo secretário municipal de Saúde, Rodrigo Lopes, são os pedidos de exames realizados dentro do mês corrente.

“O que a gente está tentando fazer é acabar com a demanda reprimida, porque isso custa vidas. Além disso, outra fila zerada no município foi a de endoscopia, exame indicado para avaliar o sistema digestivo do paciente e diagnosticar problemas gastrointestinais. Atualmente só há no município a demanda da última semana, que em breve também será resolvida”, explicou o secretário.