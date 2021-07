Programa de assistência "Criança Feliz" já começa essa semana - Foto: Divulgação

Publicado 05/07/2021 15:15 | Atualizado 05/07/2021 15:16

Tanguá - Visitadores do programa Criança Feliz começam a atuar a partir da próxima sexta-feira (09/07) em Tanguá. Com o projeto, gestantes, crianças de 0 a 3 anos ou de 3 a 6 cadastrados no Benefício de Prestação Continuada (BPC) passarão a ter mais suporte da prefeitura.



Segundo a secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Hezimara Duarte, além de elevar o número de visitadores, a prefeitura se organiza para acompanhar e tornar mais eficiente o contato com as pessoas que se enquadrem no perfil do programa.



“A gente conhece a realidade da nossa cidade e sabe o quanto a gestação ou o cuidado nos anos iniciais de uma criança é desafiador. O Programa Criança Feliz vem justamente para ser um abraço de apoio à gestante na preparação para o nascimento do bebê e nos seus anos iniciais”, disse a secretária.

Além disso, segundo a secretária, os visitadores vão atuar fortalecendo os vínculos e ajudando as famílias no sentido de proteger as crianças nos seus primeiros dias de vida.



“Os visitadores ajudarão essas famílias a terem acesso ao programa e serviços da prefeitura. É mais um elo com o poder público”, concluiu com Hezimara.



As famílias interessadas em serem assistidas pelos visitadores devem procurar o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência.