Novos guardas municipais passam por curso de formaçãoFoto: Divulgação/SECOM

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 10:53

TANGUÁ - A Prefeitura de Tanguá, através da Secretaria Municipal de Governo e da Guarda Civil Municipal, está realizando o curso de Formação de Guardas (CFPG) para os Guardas Civis Municipais convocados, oriundos do edital de concurso público 01/2017.

O curso está ocorrendo pela tutela pedagógica e estrutural da Escola de Qualificação Profissional (EQP), com organização e ministração da Guarda Civil Municipal de Tanguá.

De acordo com o Comandante da Guarda Civil Municipal, Weslwy Lopes, é a primeira vez que a prefeitura aplica a prática de um curso de formação aos guardas concursados antes de ser iniciado o trabalho efetivo.

“O Curso de Formação Profissional é um marco para a instituição. Até então, eram realizados apenas treinamentos de forma esporádica, mas agora estamos oferecendo um curso de formação para treinarmos adequadamente, avaliando os alunos e todo seu aperfeiçoamento ao decorrer do teimamento”, destacou Lopes.

Ainda segundo o Comandante, conduta da guarda no dia a dia é muito importante e com este foco foi elaborada uma matriz curricular, de acordo com o que preconiza o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

“Dentre as disciplinas ministradas estão temos sobre legislação, função do guarda municipal, código de trânsito brasileiro, técnicas de defesa pessoal, técnicas abordagem, primeiros socorros dentre outros”, concluiu Wesley.

O curso irá continuar de forma sistêmica para todos os concursados da Guarda.