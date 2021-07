Prefeitura inicia entrega do reforço alimentar - Foto; Divulgação / SECOM

Publicado 19/07/2021 13:10 | Atualizado 19/07/2021 13:11

Tanguá - A Prefeitura de Tanguá iniciou na última semana a entrega do Reforço Alimentar Escolar. A distribuição, ocorre nas unidades escolares do município.



O Reforço Alimentar é uma medida da Prefeitura de Tanguá, através da secretaria de Educação, Esporte e Lazer, para amenizar o impacto da Covid-19 na alimentação dos estudantes.



A ação ocorre após um intenso planejamento da secretaria, já que o benefício consome recursos maiores que os destinados à merenda escolar municipal. Os dois primeiros Reforços Alimentares consumiram, aproximadamente, 90% de todo o recurso que é gasto pela cidade, com merenda, durante 1 ano.



Para viabilizar a iniciativa a prefeitura realizou economias em outras áreas, visando complementar esses recursos e garantir a continuidade da entrega do Reforço Alimentar. A entrega do reforço é estipulada de acordo com o cronograma definido pelo próprio órgão, não sendo necessariamente realizada de forma mensal.



Tendo em vista que Tanguá recebe recursos insuficientes para essa finalidade, a orientação do Governo Federal é que a distribuição ocorra dentro das condições que o município dispõe.