Novas Especialidades na Secretaria de SaúdeFoto: Divulgação / SECOM

Publicado 09/07/2021 11:36 | Atualizado 09/07/2021 11:39

Tanguá - A secretaria de Saúde adquiriu novas especialidades voltadas para a saúde mental, a neuropediatria e a psiquiatria infanto juvenil.

Antes, as crianças precisavam passar pela Central de Regulação e se dirigir para outro município, para serem atendidas nessas especialidades.

Agora, as consultas ocorrem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) com o neuropediatra, Dr. Júlio Góes e a psiquiatra, Dra. Alice ABI-Kair de Almeida. O agendamento acontece através do encaminhamento da estratégia Saúde da família nos bairros ou através de demanda espontânea com encaminhamento da Pediatria ou rquipe técnica no CAPS.

“Fico feliz com a chegada desses dois profissionais. É um grande avanço na saúde mental voltada para os nossos pequenos pacientes”, disse Uállafe Oliveira, Coordenador da Saúde Mental.