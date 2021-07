Tanguá se prepara para a regularização fundiária - Foto: SECOM

Publicado 20/07/2021 10:52 | Atualizado 20/07/2021 10:57

Tanguá - Na última quinta-feira (15/07), o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, se reuniu com a presidente do ITERJ, Patrícia Damasceno, a diretora de regularização do ITERJ, Mariana Felippe, a secretária de Assistência Social, Hezimara Duarte, a diretora de Habitação, Graciane Rosa, e demais servidores que compõem a comissão de regularização fundiária no município, para a assinatura de um termo de cooperação técnica.

Desde o início da gestão o prefeito se mostrou empenhado nesta causa. Segundo ele, a regularização dará dignidade aos munícipes que não possuem documentação de sua moradia. Para isso, o primeiro passo já foi dado, com a assinatura do termo de cooperação técnica.

A diretora de Habitação de Tanguá, Graciane Rosa, explicou que o processo de regularização fundiária já está em andamento e, em breve, estarão nas comunidades realizando o levantamento socioeconômico, o desenvolvimento das plantas dessas residências e a urbanização de condomínios.

É a primeira vez que o município de Tanguá está realizando o processo de regularização fundiária. A previsão é que inicialmente 182 famílias localizadas em condomínios na Vila Santo Antônio, Pinhão e Ampliação sejam contemplados. Com o avanço do processo, outras propriedades também podem ter seus títulos de propriedade emitidos.