O encontro teve o objetivo de trazer mais cultura e turismo fomentando ainda mais a nossa regiãoFoto: SECOM

Publicado 28/07/2021 06:37

Tanguá - Na semana passada, a sede da secretaria municipal de Cultura e Turismo de Tanguá, localizada na antiga estação ferroviária, no Centro do município, serviu de palco para uma importante reunião entre as cidades vizinhas.

O encontro teve como objetivo a discussão de ideias sobre as políticas públicas de incentivo, através de um possível intercâmbio, a fim de promover práticas e manifestações artístico-culturais, mostrando os atrativos dos municípios da região, buscando divulgá-los para atrair visitantes e investimentos.

Compareceram, além de Reginaldo Garcia, secretário municipal de Cultura e Turismo de Tanguá, os secretários Janderson Muniz, de Rio Bonito; José Cobra, de Itaboraí; e Yago Alves, de Silva Jardim.

Na pauta, a IGR (Institucionalização das Instâncias de Governança Regionais), que tem por objetivo o estabelecimento formal de uma organização que possa construir pactos, compartilhar espaços de diálogo, tomar decisões e orientar o desenvolvimento turístico de uma região, de forma sustentável.

Ainda durante a reunião, houve a participação online de Valéria Lima e Mônica Araújo, ambas representantes da SETUR – Secretaria de Estado de Turismo.